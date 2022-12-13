Дегтярев: Дом культуры в Комсомольске-на-Амуре включат в долгоплан развития города

Глава Хабаровского края рассказал о планах по реконструкции и восстановлению "Судостроителя".

Дом культуры "Судостроитель" в городе Комсомольске-на-Амуре региональные власти включат в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития. Соответствующее заявление местным журналистам сделал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Легендарный ДК "Судостроитель" - украшение, символ Комсомольска-на-Амуре, его трудовых подвигов... После пожара в 2003 году им не занимались. По моему предложению планируется к включению в долгосрочный план развития Комсомольска... Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края

Чиновник заметил, что в здании должен появиться современный зрительский зал для организации торжественных мероприятий, лекций, музыкальных вечеров. Дополнительно власти отремонтируют помещение бассейна и спортивного комплекса, центра детского творчества. Глава региона призвал сохранить мозаики, выполненные дальневосточным художником-монументалистом Николаем Долбилкиным. По мнению Михаила Дегтярева, речь идет о культурном наследии соцреализма. В этом вопросе администрация рассчитывает получить поддержку вице-премьера Юрия Трутнева и Алексея Чекункова.

В позапрошлом году мы начали за свой счет делать проект реконструкции, его сделали, он выходит из экспертизы. То есть мы подготовились... Это не просто уже наши хотелки, мы готовы к большим, масштабным здесь действиям за федеральные средства. Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края

Глава Хабаровского края призвал признать частичную мобилизацию страховым случаем.

Фото и видео: Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z