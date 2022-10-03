Глава Хабаровского края призвал признать частичную мобилизацию страховым случаем

Он добавил, что для помощи семьям мобилизованных в регионе планируют создать центры поддержки в каждом районе.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал признать частичную мобилизацию страховым случаем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, власти региона занимаются этим вопросом на уровне законодательства. Дегтярев отметил, что это позволит военнослужащим закрыть ипотечные кредиты. Он добавил, что для помощи семьям мобилизованных в Хабаровском крае планируют создать центры поддержки в каждом районе.

Ранее глава Хабаровского края сообщил, что военный комиссар региона Лайко отстранен от должности.

Видео: Telegram / ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА Z