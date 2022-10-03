Глава Хабаровского края: военный комиссар региона Лайко отстранен от должности

По его словам, за десять дней несколько тысяч жителей региона получили повестки и прибыли в военкомат.

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По его словам, решение отстранить Лайко никак не повлияет на выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Также Дегтярев сообщил, что за десять дней несколько тысяч жителей Хабаровского края получили повестки и прибыли в военкомат. По его словам, из них половина вернулись домой, поскольку они не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.

Ранее мы сообщали, что группу мобилизованных доставили в зону проведения специальной операции по защите Донбасса.

Видео: Telegram / ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА Z