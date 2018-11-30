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Группу мобилизованных доставили в зону проведения специальной операции по защите Донбасса
Сегодня, 18:24
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Группу мобилизованных доставили в зону проведения специальной операции по защите Донбасса

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Жители регионов радостно встретили подкрепление.

Первые мобилизованные россияне были доставлены в зону проведения специальной  операции по защите Донбасса. Об этом этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Сейчас мужчины проходят боевую подготовку. Новобранцы интенсивно тренируются на полигонах. 

Жители регионов радостно встретили подкрепление. Они поблагодарили президента РФ Владимира Путина за поддержку, рассказали в ведомстве.

Отметим, что в Петербурге план по частичной мобилизации выполнен на 30 процентов. В Смольном рассказали, какую помощь  окажет город новобранцам. 

Фото: ВКонтакте / Минобороны России (Рафаэль Бершацкий)

 

Теги: минобороны, мобилизация, рядовых доставили в зону спецоперации, украина, шойгу
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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