Группу мобилизованных доставили в зону проведения специальной операции по защите Донбасса

Жители регионов радостно встретили подкрепление.

Первые мобилизованные россияне были доставлены в зону проведения специальной операции по защите Донбасса. Об этом этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Сейчас мужчины проходят боевую подготовку. Новобранцы интенсивно тренируются на полигонах.

Жители регионов радостно встретили подкрепление. Они поблагодарили президента РФ Владимира Путина за поддержку, рассказали в ведомстве.

Отметим, что в Петербурге план по частичной мобилизации выполнен на 30 процентов. В Смольном рассказали, какую помощь окажет город новобранцам.

Фото: ВКонтакте / Минобороны России (Рафаэль Бершацкий)