Смольный сообщил, как собирается поддерживать мобилизованных граждан

Призванные на военную службу получат единовременную выплату.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что правильно города решило принять меры для поддержки мобилизованных граждан и членов их семей.

Во-первых, зарегистрировать брак можно будет в течение суток. Об этом градоначальник объявил еще вчера. Во-вторых, для детей будет организовано бесплатное питание (завтра и обед) в образовательных учреждениях. В-третьих, для детей в общественном транспорте организуют бесплатный проезд. В-четвертых, родителям не надо будет платить за детский сад.

Также предусматривается предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря.

Сейчас у города, по словам Беглов, цель оказать содействие в обеспечении обмундированием. Также граждане, призванные на военную службу, получат от Петербурга единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а добровольцы — 300 тысяч рублей.

Ответственность за исполнение лежит на главах районных администраций.

Ранее на уровне правительства РФ сообщили, что мобилизованные граждане смогут взять кредитные каникулы.

Фото: Минобороны РФ