Мобилизованные граждане смогут взять кредитные каникулы

В случае смерти долг можно будет не выплачивать.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.Инициатива за один день прошла сразу же несколько чтений.

Россияне, которые оформили кредит до объявления частичной мобилизации, смогут оформить кредитные каникулы. Также это право распространится на членов семей, включая супругов, а также лиц, которые находятся на иждивении.

В том случае, если военнослужащий погибнет или станет инвалидом I группы, его освободят от уплаты кредиты.

Оформить кредитные каникулы могут граждане, которые заключили контракты с Министерством обороны, МЧС, ФСБ, которые участвуют в "специальной военной операции".

Накануне Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного.

Видео: Дума ТВ