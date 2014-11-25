Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного. Соответствующее решение депутаты нижней палаты парламента приняли в ходе очередного пленарного заседания от 27 сентября. Известно, что поправка устанавливает условие о том, что трудовой стаж и стаж по специальности военнослужащего продолжит засчитываться после приостановки трудового договора, во время прохождения службы по частичному призыву.
Напомним, что ранее российские парламентарии внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в специальной военной операции сотрудниками. Депутаты уточнили, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по частичной мобилизации.
На русско-финской границе автомобилисты стоят в многочасовых пробках.
Фото и видео: Госдума России, Дума ТВ
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