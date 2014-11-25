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Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного

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Ярослав Нилов рассказал о правках, которые вносятся в законодательство.

Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного. Соответствующее решение депутаты нижней палаты парламента приняли в ходе очередного пленарного заседания от 27 сентября. Известно, что поправка устанавливает условие о том, что трудовой стаж и стаж по специальности военнослужащего продолжит засчитываться после приостановки трудового договора, во время прохождения службы по частичному призыву.

Напомним, что ранее  российские парламентарии внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в специальной военной операции сотрудниками. Депутаты уточнили, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по частичной мобилизации.

На русско-финской границе автомобилисты стоят в многочасовых пробках.

Фото и видео: Госдума России, Дума ТВ

Теги: госдума, охрана труда, трудовой стаж, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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