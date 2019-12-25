На русско-финской границы автомобилисты стоят в многочасовых пробках

По данным сервиса Nagranitse.ru, на пунктах Торфяновка-Ваалимаа стоят 90 автомобилей.

В четверг, 22 сентября, сохраняются длинные очереди из автомобилей на границе России с Финляндией. Они начали собираться вечером 21 сентября после того, как в России объявили частичную мобилизацию.

По данным сервиса Nagranitse.ru, на пунктах Торфяновка-Ваалимаа стоят 90 автомобилей. По словам одного очевидца на сайте, приехали на границу в 5:00. Сейчас 6:23. Первый светофор еще не проехали. Пускают очень медленно, по ощущениям до первого светофора еще 1 час.

На пункте Брусничное-Нуйямаа собрались порядка 40 машин, на маршруте Светогорск-Иматра - около 60-ти. "За 1,5 часа проехали 150 метров. Пропускают одну полосу по 2", - рассказала о ситуации на границе Елена.

Напомним, что президент РФ обратился к нации утром 21 сентября в 09:00 по московскому времени. Кульминацией обращения стало объявление о частичной мобилизации населения. Указ уже подписан президентом, и вскоре был опубликован на сайте Кремля. На словах Путин сказал, что призыву на военную службу подлежат только граждане, которые на данный момент находятся в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, "имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт". Piter.tv собрал основную информацию о том, что известно после частичного объявления о мобилизации в России.

Ранее Госдума внесла поправки в УК с введением понятий "мобилизация" и "военное время".

Фото: Piter.tv