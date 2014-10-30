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Госдума внесла поправки в УК с введением понятий "мобилизация" и "военная время"
Сегодня, 15:06
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Госдума внесла поправки в УК с введением понятий "мобилизация" и "военная время"

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Законопроект прошел два чтения очень оперативно.

Госдума за одно заседание приняла во втором и третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, которые вводят такие понятия как "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Кроме того, депутаты предусмотрели ответственность за нарушение статей "Неисполнение приказа", "Добровольная сдача в плен" и "Мародерство".

Статью 332 УК РФ "Неисполнение приказа" дополнили новой частью. За отказ воевать или исполнять приказ "в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий" может грозить от 2 до 3 лет лишения свободы. 

Также ужесточается наказание за нарушение статьи "Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения". За самоволку до 10 суток грозит до 5 лет лишения свободы, за месяц — 7 лет, более месяца  — до 10 лет. 

Поправки приняли одновременно с новостями о том, что в украинских регионах пройдут референдумы о вхождении их в состав РФ.

Фото: Piter.tv

Теги: мобилизация, уголовный кодекс
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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