В России объявили частичную мобилизацию: всё, что известно

Piter.tv собрал основную информацию о том, что известно после частичного объявления о мобилизации в России. Материал будет дополняться.

Путин объявил о частичной мобилизации

Президент РФ обратился к нации утром 21 сентября в 09:00 по московскому времени. Многие после сообщений в СМИ ждали его обращения накануне вечером, но этого не произошло. Владимир Путин в начале заявил о том, что "задачи спецоперации остаются неизменными" и "Россия будет защищать свой суверенитет". Путин упомянул о том, что по факту борьба ведется с силами Запада, которые хотят расколоть Россию. Также он пригрозил ядерным оружием в ответ на возможную агрессию и сказал о том, что для защиты целостности страны могут использовать "все имеющиеся средства".

А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону.

Кульминацией обращения стало объявление о частичной мобилизации населения. Указ уже подписан президентом, и вскоре был опубликован на сайте Кремля. На словах Путин сказал, что призыву на военную службу подлежат только граждане, которые на данный момент находятся в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, "имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт".

В указе говорится о том, что частичная мобилизация объявляется с сегодняшнего дня, 21 сентября. Граждан, которых призвали на службу, становятся военнослужащими по контракту, соответственно, получают за несение службы деньги. Также в документе говорится о том, кто может уволиться с военной службы. Это возможно при условии:

1) достижения предельного возраста пребывания на военной службе (до 50 лет);

2) статуса "не годен" по состоянию здоровья;

3) вступления в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки, которые предусматривают ответственность за нарушение статей "Неисполнение приказа", "Добровольная сдача в плен", "Мародерство", "Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения".

Кто подлежит мобилизации

Полее выступления Владимира Путина с пояснением выступил Министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил о том, что российские власти собираются привлечь к службе 300 тысяч резервистов. При том что общий призывной фонд составляет 20 млн человек. Шойгу добавил, что процесс призыва будет постепенным, а не единовременным. Для каждого региона будет сформирован свой план по количеству призванных. Для этих целей в Петербурге была создана призывная комиссия по главе с губернатором Александром Бегловым. Он будет работать вместе с военным комиссариатом и Западным военным округом. Цифры плана по региону пока не озвучивались.

Главы Минобороны сказал о том, что призываться будут исключительно граждане из запаса, имеющие боевой опыт и с нужной для исполнения текущих задач военно-учетной специальностью. Студенты призываться не будут. Также в зону боевых действий не будут отправлять служащих по призыву.

Глава комитета по обороне от Государственной Думы Андрей Картаполов рассказал журналистам о том, что частичная мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда. К ним относятся:

— солдаты, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;

— младшие офицеры до 45 лет;

— майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го ранга до 55 лет;

— подполковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет;

— высшие офицеры до 65 лет.

Отсрочку могут получить граждане, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, есть еще ряд категорий граждан. Они указаны в ФЗ "О воинской обязанности и воинской службе".

— Не годные по состоянию здоровья (на срок до года);

— Занятым постоянным уходом за близкими родственниками;

— Имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;

— Имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;

— Члены Госдумы и Совета Федерации.

Подробнее можно посмотреть здесь.

Вручать повестки будут "традиционными" способами. Использовать портал Госуслуги не будут.

Частичная мобилизация или нет

Владимир Путин обозначил, какие категории граждан начнут призывать на службу. Мобилизация названа "частичной", однако в новом указе это никак не отмечается. На это обратила внимание политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстром в реестр СМИ-иностранных агентов).

По такому тексту призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть отсрочка на период работы. О том, что мобилизация касается только находящихся в запасе и имеющих какие-то особо нужные специальности, сказано в выступлении, но не в указе. отметила эксперт.

Также ситуацию прокомментировал правозащитник Павел Чиков.

Указ никаких деталей мобилизации не даёт. Сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну. написал Чиков в своем Telegram-канале.

Потери сторон во время боевых действий

Сергей Шойгу повторил мысль о том, что "Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом". Он заявил о том, что в интересах Украины якобы работает "вся натовская группировка". По сведениям министра, на начальном этапе украинская армия состояла из 200 тысяч человек.

За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тысяча 207 человек и раненых – 49 тысяч 368 человек.

С российской стороны, по официальным данным, потери гораздо меньше. В зоне боевых действий погибли 5937 человек.

Шойгу сказал о том, что "спецоперация" будет завершена только тогда, когда все цели будут достигнуты.

Фото: Pexels