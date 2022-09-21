Картаполов: мобилизации касается в первую очередь военнообязанных первого разряда

Депутат ГД объяснил, кого призовут в первую очередь в ходе частичной мобилизации.

Глава комитета по обороне от Государственной Думы Андрей Картаполов рассказал журналистам о том, что частичная мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда. Речь идет о солдатах, сержантах, прапорщиках и мичманов в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет.

У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд… Второй разряд - солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий - 50 и 55 лет. Андрей Картаполов, депутат ГД

Эксперт уверен в том, что в очередь сейчас речь идет о военнобязанных первого разряда.

Картаполов: дополнительных ограничений для мобилизуемых на выезд из РФ вводиться не будет.

Фото и видео: Госдума России