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Картаполов: мобилизации касается в первую очередь военнообязанных первого разряда

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Депутат ГД объяснил, кого призовут в первую очередь в ходе частичной мобилизации.

Глава комитета по обороне от Государственной Думы Андрей Картаполов рассказал журналистам о том, что частичная мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда. Речь идет о солдатах, сержантах, прапорщиках и мичманов в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет.

У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд… Второй разряд - солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий - 50 и 55 лет.

Андрей Картаполов, депутат ГД

Эксперт уверен в том, что в очередь сейчас речь идет о военнобязанных первого разряда.

Картаполов: дополнительных ограничений для мобилизуемых на выезд из РФ вводиться не будет.

Фото и видео: Госдума России

Теги: андрей картаполов, госдума, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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