Картаполов: дополнительных ограничений для мобилизуемых на выезд из РФ вводиться не будет

Глава комитета по обороне от Государственной Думы Андрей Картаполов объяснил, что дополнительных ограничений для мобилизуемых на выезд из страны граждан вводиться не будет. Об этом депутат сообщил журналистам в ходе брифинга. Политик добавил, что также им не запрещено перемещаться между субъектами РФ.
У нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части ее, поэтому дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет.
Андрей Картаполов, депутат ГД
Эксперт добавил, что частичная мобилизация затронет только часть страны. В том случае, если для мобилизованных граждан будут вводиться какие-то ограничения, то они будут касаться локаций, в которых проводится специальная военная операция, а не всей территории государства.
Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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