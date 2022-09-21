Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России

Глава РФ рассказал о том, что власти защитят суверенитет и территорию РФ, как и граждан от внешней угрозы.

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны, ее территориальной целостности, жителей и суверенитета, Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе нового видеообращения к нации. Политик прокомментировал попытки со стороны стран коллективного Запада о том, что он могут использовать против РФ ядерный арсенал в случае такой необходимости. В КРемле напомнили им о том, что страна также обладает ядерной триадой и другими средства массового поражения. Зачастую эти компоненты более современные, чем те, которыми обладают в НАТО.

И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны подчеркнул, что это не блеф, так как россияне должны быть уверены в том, что независимость и целостность России будут обеспечены.

Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области.

Фото и видео: Kremlin.ru