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Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области

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Глава РФ рассказал о том, что страна поддержит народное решение на освобожденных территорий Украины.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что поддержит решение жителей Донбасса (Донецкой и Луганской народных областей), Запорожской и Херсонской областей. Об этом глава государства рассказал в ходе видеообращения к нации.

То решение о своём будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что общественные палаты ДНР и ЛНР днем 19 сентября обратились к главам регионов Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести народное голосование о вхождении в состав России. Уже на следующий день власти республик объявили о том, что референдум состоится в период с 23 по 27 сентября. Днем 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. 

Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, днр, донбасс, запорожье, лнр, референдум, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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