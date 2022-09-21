Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области

Глава РФ рассказал о том, что страна поддержит народное решение на освобожденных территорий Украины.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что поддержит решение жителей Донбасса (Донецкой и Луганской народных областей), Запорожской и Херсонской областей. Об этом глава государства рассказал в ходе видеообращения к нации.

То решение о своём будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что общественные палаты ДНР и ЛНР днем 19 сентября обратились к главам регионов Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести народное голосование о вхождении в состав России. Уже на следующий день власти республик объявили о том, что референдум состоится в период с 23 по 27 сентября. Днем 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием.

Фото и видео: Kremlin.ru