Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием

Глава РФ рассказал о том, что гражданам РФ ничего не грозит.

Российский президент Владимир Путин предостерег тех, кто шантажирует Москву ядерным оружием. В ходе очередного видеообращения к народу глава государства объяснил, что те, кто пытается надавить на РФ, могут столкнуться с "розой ветров", которая развернется в их направлении. Политик уверен в том, что граждане страны могут быть уверены в том, что территориальная целостность, независимость и свобода будут обеспечены властями.

А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ добавил, что говорит о не только о поощряемых коллективным Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции что грозит миру возможной атомной катастрофой, но также и о словах иностранных высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО. Те позволяли в своих речах упоминать готовность применить оружие массового поражения и ядерный арсенал против России. Владимир Путин напомнил, что РФ также имеет стратегический запас и средства поражения. Он уточнил, что по отдельным компонентам эти вооружения более современные, чем у стран Североатлантического альянса.

Путин назвал целью Запада ослабление России.

Фото и видео: Kremlin.ru