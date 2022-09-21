Путин назвал целью Запада ослабление России

Глава РФ рассказал о том, что ранее противники уже смогли развалить Советский Союз.

Российский президент Владимир Путин назвал целью коллективного Запада разобщение, уничтожение и ослабление РФ. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе нового видеообращения к народу. Политик напомнил гражданам о том, что противники в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас видят "время России".

Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны полагает, что подобные планы на Западе вынашиваются давно, так как руководители этих государств поощряли банды международных террористов на Кавказе, а также поддерживали и продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к государственным границам РФ. Владимир Путин добавил, что Запад сделал своим оружием тотальную русофобию.

Путин поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной мобилизации.

Фото и видео: Kremlin.ru