Путин поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной мобилизации

Обращение президента РФ началось в 9 часов по московскому времени.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в ходе видеообращения 21 сентября. По его словам, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые на данный момент находятся в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, "имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт".

До отправки в части призванные граждане будут в обязательном порядке проходить военную подготовку.

Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября. Указ о частичной мобилизации подписан.

Видео: Kremlin.ru