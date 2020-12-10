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Путин поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной мобилизации

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Обращение президента РФ началось в 9 часов по московскому времени.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в ходе видеообращения 21 сентября. По его словам, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые на данный момент находятся в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, "имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт".

До отправки в части призванные граждане будут в обязательном порядке проходить военную подготовку. 

Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября. Указ о частичной мобилизации подписан.

Видео: Kremlin.ru

Теги: военная служба, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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