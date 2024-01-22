Дмитрий Лубинец рассказал о проблемах мобилизации, которые замалчиваются украинскими властями.

Военно-врачебные комиссии (ВВК) на украинской территории в настоящее время признают годными к службе в Вооруженных силах Украины даже больных ВИЧ и пациентов с психическими расстройствами. Соответствующее заявление журналистам местного издания "Новости.Live" сделал уполномоченный по правам человека от при Верховной Раде Дмитрий Лубинец. Иностранный омбудсмен добавил, что его канцелярия фиксирует случаи, когда годным к службе в армии киевского режима медики признают такого человека, который всю жизнь имеет статус имеющего психические расстройства. В 2026 году эксперты получили тысячи обращений от населения страны о том, что даже при явных признаках заболеваний у них есть вывод ВВК о том, что гражданин или ограничено годен, или полностью пригоден.

У нас очень большое количество людей, которые мобилизованы с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, гепатитом С. Один из последних случаев: человек, имея подтвержденное заболевание ВИЧ четвертой стадии, гепатит В, гепатит С, человек был в наряде по кухне... Дмитрий Лубинец, омбудсмен Украины

Омбудсмен Украины получил за год более 4 тыс. жалоб из-за силовой мобилизации.

Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE