Дмитрий Лубинец указал на статистические данные по несправедливым решениям военкоматов.

Ситуация с принудительной мобилизацией на Украине ухудшилась, так как за 2024 год в офис местного омбудсмена поступило свыше четырех тысяч жалоб в связи с нарушением прав человека. Соответствующее зявление журналистам из YouTube-канала "Украинская правда" сделал уполномоченный по правам человека от киевского режима Дмитрий Лубинец. Иностранный специалист добавил, что такие обращения поступают из всех регионов страны. Также его офисом продолжают фиксироваться случаи, при которых сотрудники военкоматов силой затаскивают мужчин в свои микроавтобусы.

На мой взгляд, ситуация, если мы сравниваем с предыдущим годом, немного ухудшилась, но не кардинально. <...> Отдельные факты нарушений прав граждан Украины по направлению мобилизации остаются. Дмитрий Лубинец, омбудсмен Украины

В Раде выступили против снижения возраста мобилизации.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда