Дмитрий Лубинец объяснил свою позицию.

Омбудсмен Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что негативно относится к инициативе по снижению мобилизационного возраста, так как специалист считает, что в стране достаточное количество мужчин от 30 до 45 лет, которые могут быть отправлены на фронт. Соответствующее заявление журналистам из YouTube-канала "Украинская правда" сделал уполномоченный по правам человека от киевского режима Дмитрий Лубинец.

Я к этому отношусь негативно. Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас есть еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста – от 30 до 45 лет. Это – наиболее эффективная категория. Дмитрий Лубинец, омбудсмен Украины

Эксперт подчеркнул, что сейчас на территории страны фиксируются случаи, когда после прохождения военно-врачебной комиссии мужчину признавали полностью здоровым, однако в реальности он непригоден к службе. В таком случае после поступления жалобы на действия сотрудников из военкоматов властями должны назначаться повторные проверки. По социальным сетям широко распространяются видеозаписи с силовой мобилизацией, на которых представители украинских военкоматов часто при меняют силу и избивают соотечественников, когда увозят их на микроавтобусах.

"Выгоните из страны". В Раде обратились со срочной просьбой к России и США.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда