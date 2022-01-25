Артем Дмитрук выступил с предложением по будущему Украины.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью белорусскому новостному агентству "Белта", опубликованном на YouTube-канале иностранного СМИ, предложил Москве, Вашингтону и Минску самостоятельно решить дальнейшую судьбу Украины. Местный парламентарий уверен, что указанные им государства способны определить временное правительство, которое в свою очередь назначит выборы, организованные под совместным контролем комиссий из этих государств.

Мы слабые, да, мы признаемся. Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъектность, <...> суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, <...> выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов. Артем Дмитрук, украинский парламентарий

Напомним, что должностной срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы украинского президента в 2024 году власти страны отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

"С ним прощаются". В Раде сделали неожиданное признание о Зеленском.

Фото и видео: YouTube / Артем Дмитрук