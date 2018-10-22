Delfi сообщил об очередях из сотен людей на границе Эстонии

В западных СМИ рассказали об ажиотаже на пересечение границы с Россией.

Местные жители сообщили журналистам из эстонских СМИ о том, что большая очередь из желающих пересечь государственную границу в Нарве начала скапливаться еще в субботу. Однако через границу в сторону России местные таможенники пропускают примерно по 20 человек в час. Таким образом до момента закрытия пограничного пункта пропуска, обозначенного 19 часами вечера, на участке с субботы прошлой недели начала скапливаться толпа. А в воскресенье ситуация стала еще сложнее. Согласно данным с камер видеонаблюдения, пройти государственную границу между Эстонией и Россией не смогли вовремя несколько сотен человек.

К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло несколько сотен человек, и очередь продолжает расти. Не прошли около 400 человек, составили три списка. публикация от местного издания Delfi.

На данный момент свыше 100 человек остались после закрытия Нарвского погранпункта на улице. Многие из них ночуют прямо на Петровской площади для того, чтобы держать свои места в очереди.

ERR: упавший в Эстонии БПЛА был начинен 5 кг взрывчатки.

Фото: pxhere.com