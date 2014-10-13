Дрон долетел до Прибалтики 3 июня.

Разбившийся, предположительно, в начале июня 2026 года на юго-востоке Эстонии по время украинской атаки на российскую территорию беспилотник был начинен взрывчатыми веществами. Соответствующими данными со ссылкой на местный Департамент полиции безопасности Эстонии поделился с читателями местный портал национального гостелерадио ERR. Согласно информации от местного издания, обломки БПЛА со взрывчаткой нашел 10 июня местный житель. Этот инцидент произошел в поле в волости Рыуге. На место происшествия сразу же прибыли взрывотехники. Специалисты подтвердили, что дрон нес на себе боевой заряд весом около пяти килограммов. Далее взрывчатка была обезврежена.

исходя из имеющейся информации, можно утверждать, что это один из дронов, зафиксированных 3 июня. Харрис Пуусепп, руководитель бюро Департамента полиции безопасности Эстонии

"Напомним, что ранее прибалтийские национальные правительства из Риги и Таллина объявляли режим угрозы воздушному пространству из-за обнаружения в небе над балтийскими республиками БПЛА. В пресс-службе правительства города Санкт-Петербурга от 3 июня сообщили, что дроны противника атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Северной столицы России

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Фото: pxhere.com