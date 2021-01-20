Россиянам с детьми до 1,5 лет дадут отсрочку по ипотеке

Госдума утвердила ипотечные каникулы для родителей с детьми до 1,5 лет

Депутаты Госдумы приняли закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Инициированный правительством документ вносит поправки в закон "О потребительском кредите (займе)".

Теперь у россиян будет право приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, если в семье родился второй и последующий ребенок. В документе пояснили, что в первые шесть месяцев каникул ничего платит не нужно. С седьмого по восемнадцатый месяц на остаток долга начислят проценты по действующей ставке, но вся сумма подлежит уплате после окончания льготного периода.

Правом на каникулы можно воспользоваться один раз за весь срок действия кредитного договора. Льготный период длиться не больше 18 месяцев, но не более чем до достижения вторым и последующими детьми возраста 1,5 лет. Ипотечные каникулы можно оформить в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Его действие распространяется на договоры, которые заключили до этой даты. Поэтому семьи с ипотекой также смогут использовать новую меру поддержки.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году на территории России выдали более 912 тыс. ипотечных кредитов.

Фото: Magnific