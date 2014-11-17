Хуснуллин: в России в 2025 году выдали более 912 тыс. ипотечных кредитов

Вице-премьер России рассказал, что в текущем году доля выдачи ипотеки была самой низкой за всю историю выдачи ипотеки по стране.

На территории России в 2025 году выдано свыше 912 тысяч ипотечных кредитов. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, выступая на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Чиновник из федерального правительства указал коллегам, что наиболее популярной государственной программой у местного населения оказалась семейная ипотека. Именно на данную меру поддержки власти обращают пристальное внимание. В частности, удалось компенсировать разницу по процентной ставке из бюджета РФ. За счет такого решения власти смогли удержать общий объем жилищного строительства.

По итогам 2025 года будет выдано более 912 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,1 трлн рублей. По льготным программам 562 тыс. кредитов на 3,3 трлн рублей. Самой востребованной стала семейная ипотека. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

