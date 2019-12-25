Строительство второй кольцевой дороги КАД-2 вокруг Петербурга уже началось

Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил реализацию инфраструктурного проекта.

Реализация проекта по строительству второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2) уже началась, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24". Ранее предполагалось, что строительство начнется только в начале 2026 года.

Маршрут новой автомагистрали протянется от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой "Скандинавия". Дорога будет иметь выходы на платную магистраль М-11 "Нева" и будущий Восточный скоростной диаметр, что позволит разгрузить существующую транспортную инфраструктуру агломерации.

Мы начали строительство кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2), мы отдельно занимаемся улучшением дорожной сети вдоль Черноморского побережья, сегодня идет этап обхода Адлера, дальше будем двигаться по дороге Джубга — Сочи до Геленджика и дальше до Новороссийска с выходом Крым. Это из таких крупных проектов. Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства Российской Федерации

Он заверил, что финансирование дорожных проектов в России обеспечено на ближайшие три года, а программа строительства и ремонта автодорог распланирована до 2030 года. Особое внимание будет уделено 2 600 опорным населенным пунктам по всей стране, где дорожная инфраструктура будет модернизирована в первую очередь. На новых территориях РФ работа ведется особенно системно — вплоть до ремонта улиц в населенных пунктах с определенными источниками финансирования и сроками исполнения.

Фото: официальный сайт правительства России