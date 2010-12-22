Первый поезд прошел по новому участку коричневой линии петербургского метро

На Красносельско-Калининской линии началась обкатка составов на пяти километрах.

В Петербурге начались испытания нового участка Красносельско-Калининской линии метро. По данным городских властей, по пятикилометровому отрезку от станции "Нарвская" до станции "Юго-Западная" впервые прошел состав серии "Ем". Поезд также проследовал через "Путиловскую". Серию "Ем" постепенно выводят из эксплуатации, однако состав привлекли к первому этапу обкатки.

В тестовой поездке участвовали начальник петербургского метрополитена Евгений Козин и руководитель "Метростроя Северной столицы" Дмитрий Васильев. В сообщении городских властей уточняется, что "в ходе обкатки на первом отрезке Красносельско-Калининской линии специалисты тестируют работу систем связи и управления — стрелочных переводов, сигнальных механизмов и автоматического ведения поездов".

Проверка инфраструктуры продолжится на следующих этапах, после чего участок подготовят к сдаче.

Фото: пресс-служба Смольного