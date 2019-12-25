Хуснуллин: планы некоторых регионов по жилью были недовыполнены

Вице-премьер РФ рассказал ключевой проблеме в отрасли.

Строительной отрасли России катастрофически не хватает трудовых ресурсов. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин, выступая перед коллегами на заседании коллегии профильного ведомства и комиссии Государственного совета по направлению "Инфраструктура для жизни". Чиновник из Москвы заметил, что на первый план у властей выходит проблема производительности труда, так как требуется поднять план роста на 22 процентов в виду отсутствия профессиональных сотрудников в отрасли.

Крайне непростая задача, она за собой повлечет и цифровизацию. Застройщики сохраняют высокую активность: по данным на 1 апреля, запущены проекты строительства жилья общей площадью 10,8 млн кв. м, что на 39% больше, чем годом ранее. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что объем запусков новых проектов по стране за первый квартал 2026 года вырос на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такие данные приводятся пресс-службой кабинета министров со ссылкой на Марата Хуснуллина. Чиновник объяснил, что общий портфель строящегося жилья составляет более 118 млн квадратных метров. Этот показатель превышает прошлогодний уровень. Кроме этого продолжается работа по вовлечению земель в оборот. В настоящее время градостроительный потенциал составляет 477 миллионов квадратных метров.

Хуснуллин сравнил капитализацию России со стоимостью Нью-Йорка.

