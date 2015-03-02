Хуснуллин сравнил капитализацию России со стоимостью Нью-Йорка

По словам вице-премьера, капитализация РФ в начале нынешнего года превысила чуть больше 900 трлн рублей. Он подчеркнул, что такой показатель сравним со стоимостью Нью-Йорка. Также Хуснуллин заявил, что это признак "серьезной недокапитализированности" России.

Мы сейчас ведем работу по переоценке, по кадастрированию. Все, что федеральное имущество, надо на этот год поставить задачу оценить, насколько оно оценено, какой оно приносит доход, какую оно приносит налоговую базу. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Ранее Мишустин призвал расширять использование российского оборудования в энергетике.

