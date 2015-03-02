  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Хуснуллин сравнил капитализацию России со стоимостью Нью-Йорка
Сегодня, 15:45
181
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Хуснуллин сравнил капитализацию России со стоимостью Нью-Йорка

0 0

По словам вице-премьера, капитализация РФ в начале нынешнего года превысила чуть больше 900 трлн рублей.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сравнил капитализацию России со стоимостью Нью-Йорка. Об этом он заявил на коллегии Росимущества.

По словам вице-премьера, капитализация РФ в начале нынешнего года превысила чуть больше 900 трлн рублей. Он подчеркнул, что такой показатель сравним со стоимостью Нью-Йорка. Также Хуснуллин заявил, что это признак "серьезной недокапитализированности" России.

Мы сейчас ведем работу по переоценке, по кадастрированию. Все, что федеральное имущество, надо на этот год поставить задачу оценить, насколько оно оценено, какой оно приносит доход, какую оно приносит налоговую базу.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Ранее Мишустин призвал расширять использование российского оборудования в энергетике.

Фото: Piter.tv

Теги: вице-премьер россии, капитализация, марат хуснуллин, нью-йорк
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии