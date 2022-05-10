Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расширять использование российского оборудования в энергетике. Об этом он заявил на встрече с генеральным директором "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем.

Глава правительства отметил важность своевременной реализации планов компании по модернизации и строительству объектов генерации. Он подчеркнул, что это ключевой фактор повышения надежности всей российской энергосистемы.

Конечно, нужно продолжать делать шаги по расширению использования именно российского оборудования, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также Мишустин напомнил об оказании правительством всесторонней поддержки предприятиям энергетики. По его словам, в прошлом году был запущен национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии".

Видео: Правительство России