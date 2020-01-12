Мишустин: России нужны единые правила работы центров суперкомпьютеров

Единые правила работы центров суперкомпьютеров на российской территории федеральным властям необходимо разработать и утвердить в целях развития данной отрасли. Соответствующей информацией поделился со своими заместителями на оперативном совещании кабинета министров премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что в ближайшие годы роль направления в экономике будет возрастать, а количество подобных центров - только расширяться. Это поможет в реализации задачи правительства по ускорению разработки инновационных продуктов и решений.
Быстрая вычислительная система на сегодня - ключевой фактор прогресса практически в любой сфере. От создания новых материалов, оборудования, эффективных лекарств до точного прогноза погоды... Важно сформировать единое требование к вычислительным центрам, включая и правила их работы.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее кабмин утвердил дорожную карту развития для высокопроизводительных вычислений, алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), грид-технологий и суперкомпьютерной инфраструктуры. Такой документ включает в себя комплекс мероприятий с конкретными сроками и исполнителями. Михаил Мишустин заметил, что эксперты доработают концепцию профильной федеральной научно-технической программы.
Мишустин: сервисы для бизнеса должны быть одинаково доступны по всей стране.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все