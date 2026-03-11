Премьер-министр встретился в Доме правительства с главой ПСБ Петром Фрадковым.

Сервисы для российского бизнеса должны быть одинаково доступны на всей территории страны, включая Донбасс и Новороссию. Соответствующее заявление сделал председатель федерального правительства Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым в Москве. Чиновник заслушал доклад предпринимателя о том, что кредитная организация делает в новых регионах страны, Донбассе и Новороссии, а также на при граничных территориях.

Необходимо, чтобы на всем пространстве страны от Запада до Востока нашим гражданам, нашему бизнесу были доступны все необходимые сервисы, чтобы они предоставлялись одинаково, качественно, удобно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин призвал равномерно развивать страну. Он добавил, что положительные изменения должны происходить по всей стране, во всех субъектах для того, чтобы там создавались новые рабочие места, предприятия, строилась необходимая инженерная, социальная, жилищно-коммунальная инфраструктура и улучшалось качество медицины и образования. В Москве напомнили, что ПСБ активно участвует в таких государственных программах, в том числе в новых регионах и в приграничье - в Брянской, Белгородской, Курской областях.

Активы ПСБ по итогам 2025 года достигли 9 трлн рублей.

Фото и видео: Правительство России