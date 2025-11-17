Минстрой планирует сократить бумажную документацию на стройках

Минстрой России подготовил дорожную карту по оптимизации исполнительной документации в строительной отрасли. Ведомство предлагает перевести значительную часть процессов в электронный формат и уменьшить количество избыточных документов.
Как рассказал портал "Строительный Петербург", план рассчитан до 2027 года. В рамках реформы рассматривается возможность полностью отказаться от бумажного дублирования исполнительной документации и перейти к цифровому хранению данных в машиночитаемом формате.
В министерстве считают, что такие изменения помогут ускорить согласование документов, снизить нагрузку на строительные компании и повысить производительность труда в отрасли. Также планируется уточнить перечень работ, влияющих на безопасность объектов, и сократить количество обязательных подписей в документации.
Кроме того, власти намерены обновить нормативно-техническую базу. Речь идет об исключении устаревших форм и объединении исполнительной документации в единый свод правил.
В работе над проектом участвует ФАУ "ФЦС". Специалисты анализируют действующие требования, чтобы убрать дублирующие документы, которые усложняют приемку строительных работ и тормозят цифровизацию строительного контроля.
В Минстрое рассчитывают, что внедрение новых подходов сделает строительную отрасль более технологичной и упростит взаимодействие между застройщиками, экспертными организациями и органами строительного надзора.
