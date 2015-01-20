Российские девелоперы массово переходят на цифровые модели зданий

В России почти половина строительных компаний начала использовать технологии информационного моделирования (ТИМ). По итогам первого квартала 2026 года их доля достигла 47%, что немного выше показателей конца прошлого года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, цифровизация становится одним из ключевых факторов развития отрасли. По его словам, современные технологии помогают снижать затраты, ускорять стройку и повышать качество объектов. Он также подчеркнул, что государство рассчитывает сделать такие решения стандартом для всего жилищного строительства.

В Минстрое считают, что рынок уже прошел этап осторожного внедрения новых инструментов. Заместитель министра Константин Михайлик объяснил, что девелоперы всё чаще используют ТИМ как рабочий инструмент, а не формальность. Это позволяет быстрее реализовывать проекты и оптимизировать расходы.

Эксперты связывают рост интереса к цифровым технологиям с их практической эффективностью. Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак отметил, что застройщики начали активно масштабировать такие решения. По его оценке, технологии напрямую влияют на экономику проектов и скорость принятия решений.

Использование "цифровых двойников" позволяет заранее выявлять ошибки, лучше планировать работы и сокращать сроки строительства. На фоне этих преимуществ отрасль постепенно переходит к более широкому внедрению таких инструментов.

