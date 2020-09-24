Меликов прокомментировал повышение уровня ЧС в Дагестане

В Дагестане прошла правительственная комиссия при участии глав МЧС, Минприроды и Минстроя РФ.

Решение правительственной комиссии отнести ситуацию в Дагестане к чрезвычайной ситуации федерального уровня дает возможность властям привлечь в российский регион более весомые ресурсы для того, чтобы ускорить оказание помощи пострадавшим от подтоплений. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Сергей Меликов Через собственный Telegram-канал. Чиновник объяснил, что утром 10 апреля руководитель ГУ МЧС России Александр Куренков на мероприятии объявил коллегам о принятом решении отнести ситуацию в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.

Это дает нам возможность привлечь более весомые ресурсы, чтобы еще скорее вернуть людям комфортную жизнь на пострадавших территориях. Сергей Меликов, глава Дагестана

Власти в дагестане поблагодарили прибывших в регион из Москвы Александра Куренкова, руководителей министерства по строительству и ЖКХ Ирека Файзуллина и министерствп по природным ресурсам Александра Козлова. Сергей Меликов указал, что каждый из высокопоставленных гостей усилил работу на своих направлениях.

Спецборт МЧС доставил в Дагестан более 23 тонн гуманитарной помощи.

