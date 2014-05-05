Хуснуллин пожаловался на катастрофическую нехватку строительных кадров в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин пожаловался на катастрофическую нехватку строительных кадров в стране. Об этом он заявил на заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Государственного совета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни".

По словам Хуснуллина, отечественной строительной отрасли "катастрофически не хватает трудовых ресурсов". Он подчеркнул необходимость поднять производительность труда на 22% до 2030 года. Вице-премьер назвал эту задачу крайне непростой, но также добавил, что она "за собой повлечет и цифровизацию".

У нас выходит на первый план рост производительности труда. Нам катастрофически не хватает трудовых ресурсов, поэтому мы должны производительность труда поднять на 22%. Крайне непростая задача, она за собой повлечет и цифровизацию.



Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Ранее Хуснуллин сравнил капитализацию России со стоимостью Нью-Йорка.

