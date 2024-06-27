  1. Главная
В Госдуме заявили о необходимости кредитных каникул для молодых семей
Сегодня, 15:57
В Госдуме заявили о необходимости кредитных каникул для молодых семей

По словам депутата, данная инициатива поможет уменьшит финансовую нагрузку на семьи.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости кредитных каникул для молодых семей. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Миронов направил официальное обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Депутат отметил, что ключевым условием должно стать снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребенка.

По словам Миронова, данная инициатива поможет уменьшит финансовую нагрузку на семьи в период, когда отец зарабатывает, а мать ухаживает за детьми.

Фото: Piter.tv

