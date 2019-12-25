  1. Главная
Эксперт РТС опровергла сообщения об отмене бронирований из-за урагана "Мелисса"
Сегодня, 15:22
Среди стран Латинской Америки наибольшей популярностью у россиян пользуются Доминикана, Мексика и Куба.

Эксперт РТС Любовь Воронина опровергла сообщения об отмене бронирований из-за урагана "Мелисса". Об этом она заявила телеканалу "360".

По словам  эксперта, среди стран Латинской Америки наибольшей популярностью у россиян пользуются Доминикана, Мексика и Куба. Она подчеркнула, что эти страны продолжают пользоваться спросом у туристов, несмотря на ураган. При этом Воронина заявила, что из-за ураганов иногда сбивается полетная программа.

Также эксперт РТС добавила, что российские туристы не обращались с требованиями отменить путевки. Кроме того, никто не отменял бронирования.

Фото: pxhere.com

