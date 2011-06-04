В Госдуме предложили ввести для пенсионеров в России федеральные выплаты на лекарства

По словам депутата, пенсионеры относятся к наиболее социально незащищенным группам населения.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести для пенсионеров в России федеральные выплаты на лекарства. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный депутатом на рассмотрение.

Миронов предложил за счет средств федерального бюджета компенсировать расходы на лекарства неработающим пенсионерам, доход которых ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума. По его словам, в Россию проживают около 41 млн пенсионеров, а выплату на лекарства смогут получить лишь несколько десятков миллионов граждан.

Также депутат отметил, что пенсионеры относятся к наиболее социально незащищенным группам населения. Он заявил, что у большинства из них нет никаких льгот и дополнительных выплат.

