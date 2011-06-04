В результате ДТП пострадали водитель и семеро пассажиров автобуса.

В Приморье туристический автобус врезался в прицеп с зерном. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в пограничном районе за селом Галенки в сторону Уссурийска. По предварительной информации источника, автобус догнал прицеп с либо зерном, после чего произошло столкновение. Внутри автобуса находилась группа туристов, которые возвращались из Китая во Владивосток.

В результате ДТП пострадали водитель и семеро пассажиров автобуса, в том числе ребенок. Отмечается, что водитель "не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства". По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области в ДТП погиб мужчина.

Видео: 360.ru