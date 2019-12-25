В Тюменской области в ДТП погиб мужчина

Пассажир иномарки получил ранения.

В Тюменской области в результате ДТП погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 23 октября на автодороге Аромашево-Юргинское в Аромашевском районе. По данным ведомства, водитель Renault не справился с управлением и съехал в кювет. В момент аварии внутри также находился пассажир.

В результате аварии водитель погиб на месте. Пассажир иномарки получил ранения. Отмечается, что у погибшего не было права управления транспортом. Также выяснилось, что по дороге водитель и его пассажир алкоголь Подробные обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Югре в ДТП с автобусом погибли два человека.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области