В Югре в ДТП с автобусом погибли два человека

В Югре в результате ДТП с автобусом погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инцидент произошел утром 22 октября на автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В момент ДТП внутри автобуса находились 16 человек.

В результате происшествия два человека погибли на месте. Также сообщается о девяти пострадавших. Для оказания первой помощи задействовали девять бригад скорой медицинской помощи. Ситуация с оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших находится на личном контроле губернатора региона Руслана Кухарука. По факту произошедшего органы внутренних дел проводят проверку.

Видео: Госавтоинспекция Югры