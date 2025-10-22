В Уганде в ДТП с автобусами погибли 63 человека

Прибывшие на место полицейские доставили пострадавших в больницу.

В Уганде в результате ДТП с автобусами погибли 63 человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

Инцидент произошел в ночь на 22 октября около населенного пункта Киталеба. Поступило сообщение о столкновении четырех транспортных средств, включая автобусы. Водитель одного из автобусов попытался обогнать грузовик. В это же время на встречной полосе другой автобус делал аналогичный маневр.

В результате действия одного из водителей вызвали цепную реакцию, и несколько автомобилей потеряли управление перевернулись. Также сообщается о нескольких пострадавших. Прибывшие на место полицейские доставили их в больницу.

Видео: YouTube / Uganda Radio Network