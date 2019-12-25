  1. Главная
В Челябинске в ДТП пострадали четыре человека
Сегодня, 9:31
Их госпитализировали в медицинское учреждение.

В Челябинске в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел утром 17 октября на проспекте Ленина. В результате столкновения двух легковых автомобилей одна из машин загорелась. В результате аварии никто не погиб, но есть пострадавшие. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС ликвидировали возгорание подачей двух стволов пенного тушения. На ликвидации ЧП работали девять специалистов и две единицы техники. Сотрудники региональной Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке машина "скорой" попала в ДТП.

Видео: официальный сайт президента России

