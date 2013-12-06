  1. Главная
На Камчатке машина "скорой" попала в ДТП
По имеющейся информации, в ДТП никто не пострадал.

На Камчатке машина скорой помощи попала в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Инцидент произошел в районе 26 км в Елизовском округе. По данным ведомства, водитель скорой помощи попал в аварию. По имеющейся информации, в ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Другие подробности аварии не уточняются. Также в Минздраве Камчатки отметили, что это уже третье ДТП со "скорой" за минувшую неделю.

Ранее мы сообщали, что в Приамурье опрокинулся автобус с 48 пассажирами.

