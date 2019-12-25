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В экстренном порядке будут регистрировать браки с мобилизованными в Петербурге
Сегодня, 22:31
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В экстренном порядке будут регистрировать браки с мобилизованными в Петербурге

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Теперь зарегистрировать брак можно в течение суток.

Стало известно, что в течение суток ЗАГСы Петербурга будут регистрировать браки с подлежащими мобилизации мужчинами. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78.

Беглов добавил, что "если молодые хотят зарегистрироваться, по закону нужно 30 дней, то теперь можно будет в течение суток, понятно, что человек уезжает".

Ранее места в ЗАГСе Петербурга до ноября заполнили мобилизованные петербуржцы. Аналогичная ситуация наблюдается и в ЗАГСах Ленобласти. 

Фото: phxere
 

Теги: брак, мобилизация, регистрация, сутки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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