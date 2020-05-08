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Места в ЗАГСе Петербурга до ноября заполнили мобилизованные петербуржцы
Сегодня, 20:29
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Места в ЗАГСе Петербурга до ноября заполнили мобилизованные петербуржцы

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Аналогичная ситуация наблюдается и в ЗАГСах Ленобласти. 

ЗАГСы Петербурга не справляются с наплывом заявлений от пар, где мужчинам пришла повестка. Об этом пишет "Фонтанка". 

В Калининском ЗАГСе свободные даты есть только в начале декабре, во Дворце бракосочетания на Фурштатской заявление можно подать не раньше декабря. В региональных СМИ сообщили, что аналогичная ситуация наблюдается и в ЗАГСах Ленобласти.  Помимо заключения брака пары пытаются обезопасить права своих вторых половин на совместное имущество в случае гибели.

Ранее работника ОПК из Петербурга собираются мобилизовать. В редакцию Piter.TV обратилась читательница, которая сообщила о том, что ее мужа, работника оборонно-промышленного предприятия, могут забрать на военную службу.

Фото: Piter.tv


 

Теги: загс, ленобласть, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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