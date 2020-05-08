Места в ЗАГСе Петербурга до ноября заполнили мобилизованные петербуржцы

Аналогичная ситуация наблюдается и в ЗАГСах Ленобласти.

ЗАГСы Петербурга не справляются с наплывом заявлений от пар, где мужчинам пришла повестка. Об этом пишет "Фонтанка".

В Калининском ЗАГСе свободные даты есть только в начале декабре, во Дворце бракосочетания на Фурштатской заявление можно подать не раньше декабря. В региональных СМИ сообщили, что аналогичная ситуация наблюдается и в ЗАГСах Ленобласти. Помимо заключения брака пары пытаются обезопасить права своих вторых половин на совместное имущество в случае гибели.

Ранее работника ОПК из Петербурга собираются мобилизовать. В редакцию Piter.TV обратилась читательница, которая сообщила о том, что ее мужа, работника оборонно-промышленного предприятия, могут забрать на военную службу.

Фото: Piter.tv



