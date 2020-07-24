Работника ОПК из Петербурга собираются мобилизовать

В редакцию Piter.TV обратилась читательница, которая сообщила о том, что ее мужа, работника оборонно-промышленного предприятия, могут забрать на военную службу.

Как сообщила петербурженка, ее супруг, Николай Камышев, работает на Ленинградском механическом заводе им. Карла Либкнехта. В указе президента о мобилизации говорится о том, у граждан РФ, которые являются работниками организаций оборонно-промышленного комплекса, есть право на отсрочку от военного призыва по мобилизации. Это закреплено в 9-м пункте.

Однако, по словам Анастасии Камышевой, на завод пришло три повестки из военкомата. Двоих людей повестки не коснулись, а Николая вызвали в военкомат.

Занимая должность распределителя работ, он имел БРОНЬ своей должности, имея временную прописку в Санкт-Петербурге. Последние полтора года он работает на том же заводе, но в должности программиста. рассказала петербурженка.

Женщина передала слова начальства. Оно сказало о том, что у мужчины нет постоянной прописки, и поэтому нет брони. В военкомате у него забрали военный билет и вручили повестку на военные сборы.

Семья успела оперативно сделать постоянную регистрацию, но в этот раз, по словам Анастасии, начально заявило, что бронь без военного билета сделать не могут. Кроме того, вся процедура занимает две недели, а уже в понедельник, 26 сентября, начинаются сборы.

Супруга работника ЛМЗ им. Либкнехта просит руководство завода просит решить вопрос, который не был решен вовремя: с начала спецоперации прошло уже более 7 месяцев.



Фото: citywalls.ru