Можно ли жить в автомобиле или автодоме в России: за что владельцу грозит штраф до 5 тысяч рублей

Само по себе длительное нахождение в припаркованном автомобиле не считается нарушением.

Ночевать в личном автомобиле или путешествовать на автодоме в России не запрещено. Однако превратить транспортное средство в официальное место жительства не получится: действующее законодательство не предусматривает регистрацию по адресу машины или прицепа. О том, какие правила нужно соблюдать любителям жизни на колесах, рассказали в МВД. Подробности выяснил портал 110km.ru.

Само по себе длительное нахождение в припаркованном автомобиле не считается нарушением. Водитель и пассажиры могут отдыхать или спать в салоне, если транспортное средство оставлено в разрешенном месте и с соблюдением ПДД. Но автодом, даже оборудованный всем необходимым для комфортного проживания, юридически остается движимым имуществом, а не жилым помещением.

Согласно статье 15 Жилищного кодекса РФ, жильем признается недвижимость, пригодная для постоянного проживания. Поэтому оформить постоянную или временную регистрацию непосредственно в автодоме, фургоне или обычной машине нельзя. При этом гражданин обязан иметь регистрацию по месту жительства или пребывания. За проживание без нее в предусмотренных законом случаях статья 19.15.1 КоАП РФ устанавливает штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — от 3 до 5 тысяч рублей.

Получить временную регистрацию можно, например, в гостинице, хостеле, санатории, кемпинге или на туристической базе. Ее оформляет администрация объекта. Еще один вариант — аренда квартиры или комнаты: собственник жилья может зарегистрировать нанимателя на период пребывания.

Отдельное внимание владельцам автодомов стоит уделить выбору места для стоянки. Оставлять машину на тротуарах, газонах, клумбах, детских и спортивных площадках нельзя. В жилых зонах также запрещено стоять с работающим двигателем дольше пяти минут, если это не связано с посадкой или высадкой пассажиров либо погрузкой и разгрузкой. Нарушением будет и слив сточных вод или содержимого биотуалета на дорогу и в ливневую канализацию.

Таким образом, провести ночь в автомобиле или отправиться в путешествие на автодоме можно, если соблюдать правила парковки и санитарные требования. Однако для официального проживания все равно потребуется адрес, по которому разрешена регистрация.

Фото: unsplash (Rob Hayman)