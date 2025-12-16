Почему россияне всё чаще выбирают дома на колёсах с альковом — и с какими проблемами сталкиваются

В России растёт интерес к автодомам, особенно к моделям с альковом — выступающей жилой частью над кабиной водителя. Такой формат давно популярен в Европе, а теперь всё чаще привлекает российских путешественников, которые хотят ездить по стране без привязки к гостиницам и расписанию.

Главное преимущество альковного дома на колёсах — дополнительное пространство. Спальный отсек над кабиной позволяет разместить полноценную двуспальную кровать и при этом сохранить свободное место в жилой зоне. Благодаря этому внутри автодома остаётся больше пространства для кухни, шкафов, душевой и обеденной зоны. Именно поэтому такие модели часто выбирают семьи с детьми и компании, путешествующие на дальние расстояния.

Ещё один плюс — постоянное спальное место. Владельцам не приходится ежедневно раскладывать диваны или трансформировать салон перед сном. В большинстве моделей длина кровати превышает два метра, а для безопасности детей предусмотрены защитные бортики.

Однако вместе с комфортом появляются и особенности эксплуатации, о которых новички задумываются не всегда. Из-за высокого алькова ухудшается аэродинамика автомобиля, поэтому расход топлива возрастает. На трассе такие автодома могут потреблять на несколько литров больше, чем обычные модели без выступа над кабиной.

Дополнительные сложности связаны с габаритами. Высота некоторых домов на колёсах превышает 3,3 метра, поэтому водителям приходится внимательно следить за ограничениями перед мостами, тоннелями и парковками. Кроме того, многие модели весят более 3,5 тонны, а значит, для управления потребуется водительское удостоверение категории C.

Эксперты также советуют учитывать особенности управления. Из-за высокого центра тяжести машина сильнее реагирует на боковой ветер и может ощутимо раскачиваться на поворотах. Особенно это чувствуется на мостах и открытых трассах.

Стоимость новых автодомов сегодня начинается примерно от 10 миллионов рублей. На вторичном рынке цены заметно ниже — некоторые варианты можно найти от 3,5 миллионов. Но при покупке подержанного дома на колёсах специалисты рекомендуют тщательно проверять крышу, стыки и уплотнители: именно там чаще всего появляются протечки и скрытые повреждения.

Несмотря на сложности, спрос на такие модели продолжает расти. Всё больше россиян рассматривают автодома как способ путешествовать свободно и комфортно, не завися от гостиниц и туристической инфраструктуры.

Фото: unsplash (Roadpass)